Ostaszewska, Gardias i Racewicz ze śladami „pobicia”. „Jeśli uderzy raz, zrobi to ponownie”

Galeria:

Aktorzy, pisarze i muzycy przeciwko przemocy wobec kobiet w nowej kampanii społecznej

Według statystyk prawie milion kobiet rocznie doznaje w Polsce różnych form przemocy. Ponadto, co trzecia kobieta w naszym kraju przynajmniej raz w życiu była ofiarą przemocy. Jednocześnie tylko 20 proc. oficjalnie zgłoszonych sprawców przemocy zostaje skazana. Patrząc na te alarmujące statystyki, autorzy kampanii społecznej Kocham. Szanuję postanowili zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet. Najważniejsze założenia kampanii „Kocham. Szanuję” to: uświadomić osobom doznającym przemocy, że można i że warto szukać dla siebie ratunku, oraz skłonić osoby będące świadkami przemocy do tego, by reagowały i stawały w obronie osób jej doznających.

Kampanię wsparło wielu aktorów, pisarzy, prezenterów, muzyków oraz sportowców. W jej pierwszą część były zaangażowane: Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Agnieszka Kaczorowska, Maja Ostaszewska natomiast w drugiej części kampanii udział wzięli m.in. Janusz L. Wiśniewski, Krzysztof Hołowczyc, Rafał Sonik, Szymon Majewski oraz Remigiusz Mróz. – Zależy nam na wzmocnieniu bitych kobiet. Chcemy sprawić, by przestały się bać. To właśnie strach jest najtrudniejszą do pokonania przeszkodą, dla wszystkich, którzy mogą wyjść z zaklętego kręgu przemocy - tłumaczył Konrad Wojterkowski, fundator fundacji Krajowe Centrum Kompetencji, która zorganizowała całą akcję.

Czytaj także:

Katarzyna Dziedzic opowiada o związku z trenerem, który miał ją pobić. „Stosował przemoc w łóżku”