Zwolniono go w ramach redukcji liczby wiceministrów. Teraz wraca do rządu jako ekspert

Opiekunowie niepełnosprawnych odrzucili propozycję rządu. „Nie wierzymy w dobrą wolę”

Rząd zaproponował spełnienie jednego z dwóch warunków protestujących w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych. – My dziękujemy za to porozumienie. To nie jest dla nas porozumienie – usłyszała w odpowiedzi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.