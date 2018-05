Karczewski o proteście w Sejmie: Jest zagrożenie epidemiologiczne

– Bardzo ubolewam z tego powodu, ale cóż marszałek może zrobić, wyprowadzić siłą? Jaki to byłby obrazek w mediach – wszystkie media by pokazywały, jacy my jesteśmy niewrażliwi – kontynuował Stanisław Karczewski. – Jest sytuacja, jaka jest. Jest także epidemiologiczna sytuacja, bo są osoby, które przebywają długo w jednym miejscu i jest zagrożenie epidemiologiczne – powiedział. – Wiec też nie może być sytuacji takiej, że wszyscy przychodzą, odwiedzają i się spotykają. No przepraszam bardzo... To jest protest, a nie odwiedziny ciągłe – wyjaśniał Karczewski.

„Żal mi tych dzieci”

Stanisław Karczewski odniósł się do spotkania protestujących z Janiną Ochojską, szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. – Jeśli przychodzi pani Janina Ochojska, którą niezwykle szanuję, która zrobiła bardzo dużo wielkich rzeczy, i wzywa, żebyśmy tam byli. Czy ci ludzie nie widzą tych dzieci, które tam są, które nie mogą się wykąpać, wyjść na dwór? Ja to widzę i ubolewam nad tym. Żal mi jest tych dzieci, że te dzieci nie mogą normalnie wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak pięknie wygląda wiosna. Źle, że wykorzystuje się dzieci do tego protestu – mówił marszałek Senatu.