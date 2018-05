Rzecznik prezydenta: Nic by się nie stało, gdyby Ochojska i Traczyk-Stawska weszły do Sejmu

Krzysztof Łapiński pytany był o ocenę odmowy wpuszczenia do Sejmu Janiny Ochojskiej oraz Wandy Traczyk-Stawskiej. – W takich sytuacjach każdy, kto podejmuje taką decyzję, powinien rozważyć także koszty polityczne, społeczne takiej czy innej decyzji, czy wpuszczenie pani Janiny Ochojskiej i pani Wandy Traczyk zagrażałoby bezpieczeństwu, czy w jakiś sposób stawiało w trudnej sytuacji instytucję Sejmu. Chyba nie – ocenił.

Pytany o to, czy zatem marszałek Sejmu Marek Kuchciński popełnił błąd, Łapiński stwierdził: "Myślę, że nic by się nie stało, jakby obie panie spokojnie weszły do Sejmu i spotkały się z osobami protestującymi". Odnosząc się do planowanej wizyty w Sejmie byłego prezydenta Lecha Wałęsy powiedział, iż ma nadzieję, że "powie, co jako prezydent podczas swojej pięcioletniej kadencji zrobił dla osób niepełnosprawnych".

Przypomnijmy, że Kancelaria Sejmu wstrzymała wydawanie jednorazowych przepustek. Z tego powodu dostęp do gmachu parlamentu jest mocno ograniczony dla dziennikarzy, ale również dla wycieczek i ekspertów, którzy do tej pory brali udział w posiedzeniach sejmowych komisji. Zmiana zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego obowiązuje od środy 25 kwietnia. Niedawno głośno było o tym, że do Sejmu nie wpuszczono uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Następnie do Sejmu nie wpuszczona została prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. – Ja pamiętam takie zasieki, ale nie z rąk, tylko z różnych barier, kiedy próbowaliśmy się dostać do oblężonego Sarajewa. Do Sejmu, okazuje się, że jest tak oblężony, nie sposób się dostać – powiedziała Ochojska w rozmowie z dziennikarzami.

