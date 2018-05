Pomorze. Opryskał pole rzepaku, zginęły tysiące pszczół

Jak informuje portal lebork24.info, do tego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W miejscowości Bożepole właściciel pola rzepaku o powierzchni 60 ha dokonał oprysku. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna przeprowadził oprysk około godz. 17, a wiec w czasie wzmożonej aktywności pszczół.

Śmierć pszczół

Niemal wszystkie pszczoły, które popołudniu zbierały nektar na kwiatach rzepaku zginęły, a reszta padła w drodze powrotnej do ula. – Niestety pszczoły w ulu, które wykryją zagrożenie, w tym dziwny zapach od innych pszczół, zabijają je – powiedział portalowi lebork24.info Zygmunt Hazuka z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wejherowie. – W ten sposób, skażona pszczoła, nie zatruwa całego ula. Przez oprysk na tym polu straciłem 11 rodzin, ale to nic w porównaniu do tego co stracili niektórzy koledzy – dodał.

Pszczelarze oszacowali, że zniszczone zostały pasieki położone w obrębie 5 km od wspomnianego pola rzepaku, które było głównym źródłem nektaru dla okolicznych pszczół. – Straciłem całą hodowlę, 30 uli, to dla mnie ogromna strata. Tegoroczne straty to minimum 25 tysięcy złotych, bo miodu, nawet jeśli coś uda się zebrać, nie będę mógł sprzedać – powiedział Krzysztof Szymaniak, pszczelarz z Bożegopola.

Właściciele pasiek przesłali pszczoły do laboratorium. Analiza wykaże, czy owady zginęły od konkretnego środka chemicznego. Chcą uzyskać odszkodowanie od rolnika, co może być trudne, lub jako grupa pszczelarska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Portal lebork24info.pl przypomina, że opryski powinny być wykonywane w godzinach wieczornych, przy wietrze poniżej 4 m/s.

Czytaj także:

Tragedia na Pomorzu. Mężczyzna zginął zasypany przez zboże