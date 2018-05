Praca marzeń czeka. Polska para poszukuje niani, które popłynie z nimi w rejs

Ania i Bartek Dawidowscy od trzech lat mieszkają na łodzi i z dwójką dzieci podróżują po świecie. Odwiedzili już m.in. Dominikanę, Wyspy Kanaryjskie czy Maderę. Teraz poszukują opiekunki do dzieci, która wyruszy z nimi w rejs na przełomie września i października, a który potrwa około 10-12 miesięcy.

Wymagania

Małżeństwo opublikowało w mediach społecznościowych post, w którym informuje o poszukiwaniach niani, która będzie zarazem członkiem załogi i rodziny. Jakie wymagania powinien spełniać idealny kandydat na to stanowisko? Dawidowscy poszukują osoby kreatywnej, otwartej, tolerancyjnej i odpowiedzialnej, która kocha życie oraz przygody. Niania powinna być otwarta na spotkania z nowymi ludźmi oraz kulturami, ale także nie powinna bać się ciężkiej pracy.

Do obowiązków opiekunki będzie należało nie tylko zajmowanie się dwoma chłopcami, ale także sprzątanie, gotowanie i „doglądanie jachtu”. Mile widziana jest znajomość obcych języków, szczególnie angielskiego. Co istotne, doświadczenie w żeglowaniu nie jest warunkiem koniecznym do aplikowania na stanowisko.

Dawidowscy pokrywają koszty przelotu, wyżywienia oraz oferują kieszonkowe w wysokości 150 euro miesięcznie. Niania nie tylko będzie miała okazję zarobić, ale przede wszystkim przeżyć rejs w okolicach Karaibów, Bahamów oraz Ameryki Południowej. Osoby zaoferowane ofertą powinny przesłać na adres małżeństwa nagranie, w którym opowiedzą o swoim życiu, zainteresowaniach i doświadczeniach. Termin składania aplikacji upływa 15 lipca.

