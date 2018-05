Nowe prawo wodne wchodzi w życie. W niektórych miejscach będzie można się kąpać tylko przez 30 dni w roku

Nowe prawo wodne uderzy w te gminy, które nie zadbały o to, aby zgłosić jeziora czy sztuczne plaże jako oficjalne kąpieliska. Zgodnie z unijnym prawem w takich miejscach muszą być przeprowadzane częste badania czystości wody, ważna jest również kwestia uporządkowania w okolicy gospodarki ściekowej. Do tej pory istniała jednak furtka. Samorządowcy tworzyli tzw. miejsca wykorzystywane do kąpieli, gdzie wymogi były znacznie mniejsze. Wystarczyło bowiem zbadać głębokość wody oraz zapewnić opiekę ratowników WOPR i odpowiednie oznakowanie.

W myśl nowych przepisów tego typu miejsca będą traktowane jako okazjonalnie używane do kąpieli, co oznacza, że turyści czy okoliczni mieszkańcy będą mogli z nich korzystać maksymalnie przez 30 dni w ciągu roku. Wielu samorządowców złożyło już wnioski o przyznanie statusu oficjalnych kąpielisk. Inne gminy chcą zezwolić wczasowiczom na kąpiele jedynie w weekendy. Z kolei Rada Warszawy postanowiła wyznaczyć nad Jeziorkiem Czerniakowskim wytyczone zostały trzy miejsca okazjonalnie przeznaczone do kąpieli. Każde z nich będzie otwarte przez miesiąc.