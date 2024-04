Akcja na Bałtyku. Zaginął żołnierz wojsk specjalnych

„Dziś popołudniu, w trakcie programowego szkolenia nurkowego na Bałtyku, zaginął jeden z żołnierzy wojsk specjalnych – przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Z komunikatu wynika, że do tej pory nie udało się odnaleźć zaginionego operatora Jednostki Wojsk Specjalnych (JWS). Według lokalnych mediów zdarzenie miało miejsce w okolicach plaży na Westerplatte.

W akcji poszukiwawczej bierze udział śmigłowiec Marynarki Wojennej wraz z okrętem. Portal trojmiasto.pl podaje, że zaginionego z wody i powietrza szuka statek i dwie łodzie SAR, WOPR z Sopotu, straż graniczna oraz policja wodna.

Na Bałtyku szukają polskiego żołnierza. Zaginął podczas ćwiczeń

W akcję zaangażowała się też Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. – Podczas ćwiczeń wojskowych zaginął jeden z nurków. Trwa akcja poszukiwawcza – potwierdza Rafał Goeck, rzecznik prasowy SAR.

Portal trojmiasto.pl donosi, że obszar poszukiwań rozpoczyna się przy plaży na Westerplatte i rozciąga przez wejście do portu aż do plaży w Brzeźnie i Jelitkowie. „Obecnie dno w rejonie poszukiwań przeczesuje specjalny robot, co uniemożliwia wejście do wody dla nurków”- podano.

