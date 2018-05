Seksskandal w partii Korwin-Mikkego. Jego współpracownik zarażał kobiety kiłą

G. pochodzi z Krakowa i jest przyjacielem kandydata na prezydenta Krakowa Konrada Berkowicza, a także członkiem partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. Z ustaleń "Faktu" wynika, że zarażał on świadomie kiłą działaczki partii. – Dziewczyny najczęściej spotykał przy okazji imprez Wolności. Robił wrażenie, bo mógł pochwalić się, że ma dostęp do Korwin-Mikkego – mówi w rozmowie z dziennikiem osoba z otoczenia działacza. Mężczyzna miał złapać kiłę i zarażał nią kobiety. Jego działanie miało być świadome. Sprawa jest w prokuraturze.

"Zawiadomienie dotyczyło przestępstwa z art. 161 KK. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech. Potwierdzam, że takie zawiadomienie wpłynęło do prokuratury, zostało zarejestrowane, w najbliższym czasie prokurator podejmie czynności procesowe" – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński.

Artykuł ten mówi, że kto "wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

– O takich rzeczach się nie mówi. To są prywatne sprawy członków partii. Jedna dziewczyna się kontaktowała, ale puściłem to mimo uszu – mówi Korwin Mikke pytany o komentarz. Dodał także, że czeka na prawomocny wyrok sądu.