Kierowca Ubera zarobił 10 zł. Musi zapłacić 10 tys. zł kary

Poniedziałek będzie pogodny i upalny. Termometry pokażą nawet 31...

W poniedziałek 28 maja w prawie całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na Podhalu mogą pojawić się burze (do 20 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do...