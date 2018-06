Mszczonów. Powstanie najgłębszy basen na świecie

Portal gazeta.pl poinformował, że w Mszczonowie położonym niespełna 50 km od Warszawy powstanie najgłębszy basen na świecie. Obiekt będzie miał kształt ogromnej tuby i 44 metry głębokości. Zarówno kształt jak i rozmiar basenu to nie przypadek. Ma on służyć do specjalistycznych treningów oraz rekreacyjnego nurkowania.

Tytuł tylko na kilka miesięcy

Obecnie zaszczytne miano najgłębszego tego typu obiektu na świecie należy do zbiornika Y-40 The Deep Joy we Włoszech. Basen ten jest uznawany za najgłębszy już od czterech lat. Wkrótce tytuł zostanie odebrany przez obiekt budowany przy ul. Warszawskiej. Polacy będą mogli szczycić się tym, że w ich kraju znajduje się najgłębszy basen na świecie jedynie przez kilka miesięcy. Prace nad podobnym obiektem o nazwie Blye Abyss trwają w Londynie. Głębokość tego zbiornika ma osiągnąć 50 metrów.

Budowa basenu w Mszczonowie ma zakończyć się na przełomie sierpnia i września 2019 roku, czyli kilka miesięcy przed planowanym oddaniem do użytku obiektu w Londynie. Nie wiadomo, ile wyniesie koszt budowy polskiego obiektu. Będą mogli z niego korzystać zarówno profesjonaliści jak i nurkowie-amatorzy.