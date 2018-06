Kolejny pożar składowiska odpadów. Tym razem w Skawinie

W akcji gaszenia składu odpadów sztucznych w Skawinie pod Krakowem uczestniczy 46 zastępów strażackich. Według informacji podawanych przez Wirtualną Polskę, ogień zauważono w czwartek 14 czerwca przed północą. Płoną plastikowe śmieci, a akcja jest dodatkowo trudniona ze względu na sposób składowania i duże ilości dymu. Odpady na składowisku w Skawinie poddane były wcześniej sprasowaniu i zostały ułożone w kilkumetrowych stosach.

Ze względu na rozmiar pożaru (płonie około 2,5 tys. metrów kwadratowych) i związaną z nim ilość trującego dymu, strażacy nawołują okolicznych mieszkańców do szczelnego zamknięcia okien. Choć ogień według ekspertów jest już pod kontrolą, dogaszane ma potrwać jeszcze kilkanaście godzin. W walce z płomieniami uczestniczy ponad 120 strażaków z 46 zastępów. Na miejscu operuje także ciężki sprzęt, w tym koparki. Przyczyna pożaru nie została jeszcze podana. Na Facebook zastępca burmistrza Skawiny opublikował fotografie z akcji strażaków.

Seria pożarów na składowiskach odpadów

Jak wyliczyło na początku czerwca RMF FM, od początku roku w całym kraju doszło do kilkudziesięciu pożarów wysypisk śmieci. W ciągu ostatnich tygodni doszło do kilku takich zdarzeń. 23 maja wybuchł pożar w sortowni w Warszawie, który gasiły 42 jednostki straży pożarnej. Już następnego dnia paliła się hala ze starymi meblami tapicerowanymi w Olsztynie. Z kolei 25 maja wybuchł pożar na składowisku odpadów w Zgierzu, którego dogaszanie trwało kilka dni. 28 maja paliły się niebezpieczne odpady chemiczne składowane na wysypisku we Wszedzieniu w woj. kujawsko-pomorskim. Później doszło jeszcze do pożarów w Studziankach, Kartownicach i Wólce Niedźwieckiej. 4 czerwca pożar wybuchł w Kuślinie w Wielkopolsce.