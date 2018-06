Ponad cztery miliony jajek wycofano z polskiego rynku. Były skażone antybiotykiem

O sprawie poinformowało Polskie Radio. Inspekcja Weterynaryjna nakazała wycofanie z polskiego rynku czterech milionów trzystu tysięcy jaj kurzych. Chodzi konkretnie o jaja oznaczone kodem 3 - PL 30211306 z terminami przydatności do spożycia: od 15 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. Jajka były pakowane po 6, 10, 20 i 30 sztuk w pudełka o numerze identyfikacyjnym 30215904. Jest on umieszczony na opakowaniach. W komunikatach nie podano marki ani nazwy producenta, dlatego jedynym sposobem sprawdzenia, czy takie jaja nie trafiły do naszej lodówki, jest sprawdzenie podatnego kodu.

Inspekcja Weterynaryjna podała, że w tej partii jajek znaleziono pozostałości antybiotyku o nazwie lazalocyd. Jego ilość przekroczyła maksymalny dopuszczalny poziom. Inspektorzy podkreślają, że jajek z tymi oznaczeniami nie należy spożywać. Klienci, którzy je zakupili mają prawo zwrócić wadliwy produkt do sklepu.