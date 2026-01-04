Nad metropolią zapadła ciemność. Tysiące mieszkań bez prądu

Do czwartkowego popołudnia mają potrwać prace związane z usuwaniem skutków poważnej awarii energetycznej w Berlinie. Jak informują służby, źródłem problemu był pożar na moście nad kanałem Tetlow, gdzie przebiegała infrastruktura zasilająca jedną z elektrowni. Śledczy nie wykluczają, że ogień mógł zostać wzniecony celowo.

Pożar na moście i podejrzenie podpalenia

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem. Na moście nad kanałem Tetlow zapaliły się instalacje, w tym kilka kabli energetycznych prowadzących do elektrowni Lichterfelde.

Policja prowadzi dochodzenie, analizując wszystkie okoliczności pożaru. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami, możliwą przyczyną jest podpalenie.

Tysiące domów bez prądu i ogrzewania

Początkowo awaria objęła około 45 tysięcy gospodarstw domowych oraz 2,2 tysiąca odbiorców komercyjnych w dzielnicach Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee i Lichterfelde. Brak energii spowodował paraliż codziennego funkcjonowania wielu mieszkańców.

W nocy z soboty na niedzielę energetykom udało się częściowo opanować sytuację. Zasilanie przywrócono w około 7 tysiącach domów oraz 150 firmach, głównie na terenie dzielnicy Lichterfelde. Pozostałe obszary nadal czekają na pełne wznowienie dostaw.

Apel służb i termin usunięcia awarii

W wyniku przerwy w dostawach prądu nie działają latarnie uliczne ani sygnalizacja świetlna. W części budynków, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej zero stopni Celsjusza, przestały funkcjonować systemy grzewcze. Mieszkańcy zgłaszają również utrudnienia w korzystaniu z telefonii komórkowej i stacjonarnej.

„Spodziewamy się pełnego przywrócenia dostaw dla wszystkich odbiorców do czwartkowego popołudnia” – poinformował w oficjalnym komunikacie operator Stromnetz Berlin. Jak dodano, naprawa infrastruktury wymaga ułożenia nowych kabli energetycznych.

Służby miejskie apelują, aby osoby najbardziej dotknięte awarią rozważyły czasowy pobyt u rodziny lub przyjaciół, a także ograniczyły korzystanie z telefonów komórkowych, by nie przeciążać sieci.

