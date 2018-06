Jaka była przyczyna śmierci Igora Stachowiaka? Prokuratura wydała oświadczenie

„Gazeta Wyborcza” powoływała się na opinię biegłych ZMS Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Według informacji dziennika w ekspertyzie wskazano, że „do śmierci mogło przyczynić się wywieranie – prawdopodobnie wielokrotne – silnego ucisku na szyję przez osobę lub osoby drugie podczas obezwładniania denata”. Doniesienia „GW” zdementowała Prokuratura Krajowa, która w swoim oświadczeniu przywołała jedynie treść drugiej opinii (o której także pisała „GW” – red.).

PK o przyczynie śmierci

„W opinii biegłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Katedra i Zakład Medycyny Sądowej do śmierci Igora Stachowiaka z dużym prawdopodobieństwem doprowadziła niewydolność krążeniowo-oddechowa związana z zażyciem amfetaminy i środków psychoaktywnych oraz wywołanym przez to tzw. epizodem excited delirium. To zaburzenie świadomości połączone z dezorientacją i brakiem odróżnienia rzeczywistości od halucynacji, któremu towarzyszy nienaturalne podniecenie i rozgorączkowanie” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

26 opinii biegłych