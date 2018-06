Kinga Rusin ostro o zachowaniu polskich piłkarzy. „Jaki to przykład dla milionów młodych fanów?!”

W sobotę w ramach odpoczynku od ciężkich treningów kadrowicze Adama Nawałki udali się do delfinarium w Soczi. Zawodnicy mieli okazję zobaczyć m.in. pokaz akrobacji w wykonaniu zwierząt, a zdjęcia z ich wyprawy trafiły na oficjalny profil „Łączy nas piłka”.

Aktywność piłkarzy ostro skrytykowała prezenterka TVN Kinga Rusin. „Serio? Nasi piłkarze »relaksowali« się w delfinarium? Jak można relaksować się w delfinarium, wiedząc to, co cywilizowany świat wie już od dawna!? Delfinaria to miejsce powolnej śmierci, w strasznych cierpieniach, jednych z najpiękniejszych, najdelikatniejszych i najrozumniejszych ssaków na Ziemi! To miejsce, gdzie na ich cierpieniu zarabia się kasę! – napisała na Instagramie gwiazda TVN.

„A to wszystko dla rozrywki i »relaksu« bezrefleksyjnej gawiedzi! Jaki to przykład dla milionów młodych fanów, dla których nasi piłkarze to prawdziwi bohaterowie i wzór do naśladowania!?” – pytała znana z zaangażowania w ochronę środowiska dziennikarka.

Cierpienie delfinów

Rusin stwierdziła, że delfiny w delfinariach „najczęściej pochodzą z krwawych połowów w Taiji w Japonii oraz z Wysp Salomona, co pokazał oscarowy dokument 'Zatoka delfinów'” . Dziennikarka tłumaczyła też, że realia życia w delfinariach dramatycznie różnią się od tego, do czego ssaki są przyzwyczajone w naturalnym środowisku. „Delfiny na wolności nurkują do głębokości 300 metrów i przepływają dziennie do 200 km. W niewoli zamknięte są na kilkunastu metrach płytkiego basenu” – napisała m.in. Rusin.