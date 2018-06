„Ludzki” robot zrobił w Polsce furorę. Kraków stał się stolicą technologii

Kraków na dwa dni zmienił się w europejską stolicę nowych technologii. Impact'18 zgromadził ponad 6 tys. gości z całego świata. W tym jednego niezwykle wyjątkowego – humanoidalnego robota Sophię, która to otworzyła kongres.

– Widzę swoją rolę jako ambasadora między światem ludzi a światem urządzeń ze sztuczną inteligencją – mówiła w środę Sophia. I rzeczywiście dwa dni Impact'18 to było połączenie świata biznesu, nauki, innowacyjnych start-upów i administracji rządowej. Połączenie teraźniejszości z przyszłością. Przyszłością, której namiastkę mogliśmy dotknąć w stolicy Małopolski już dzisiaj.

Wydarzenie rośnie z każdą kolejną edycją. W 2016 roku na Impact przyjechało 3,5 tys. gości, rok później było ich 5 tys., a tegoroczny kongres zgromadził ponad 6 tys. Większość wystąpień odbywało się w języku angielskim, niezależnie od tego, czy na scenie byli mówcy zza granicy czy wyłącznie z Polski.

– Chcemy, by Impact docierał do jak najszerszego grona odbiorców na całym świecie. A niewątpliwie językiem nowych technologii jest język angielski – tłumaczy prowadzący Impact'18 Daniel Ramamoorthy.

Na dwóch głównych scenach odbywały się dyskusje i wystąpienia związane z ośmioma ścieżkami tematycznymi. Pierwszego dnia gościł przemysł 4.0; sieć 5G i internet rzeczy; biotechnologia i e-zdrowie oraz współpraca nauki z biznesem. Drugi dzień to fintech; e-państwo i usługi cyfrowe; transport, energetyka i środowisko; handel detaliczny i e-commerce.

Środa rozpoczęła się od wystąpienia gościa, który w Polsce pojawił się po raz pierwszy – Sophia. Wzięła ona także udział w debacie dotyczącej siły kobiet w branży wysokich technologii oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Oprócz Sophii na scenie pojawiły się Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Ewa Drozd z SAP Poland, Dominika Bettman z Siemens i Dorota Żurkowska-Bytner z Discovery Poland.

Przed nimi wystąpienia mieli premierzy – Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin. Prezes Rady Ministrów mówił, że nowe technologie są przyszłością gospodarki. Poinformował, że niedawno ruszył specjalny rządowy program GovTech, Ma być zupełnie nowym podejściem administracji państwowej w zamówieniach publicznych. Większe szanse będą miały małe i średnie firmy, ale także start-upy. Pochwalił się nawet pierwszymi sukcesami.

– Chciałbym serdecznie podziękować start-upom oraz innowatorom, bo to dzięki nim, w pierwszym roku współpracy, udało się nam uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów i zaoszczędzić ok. pół miliarda dolarów.

Jarosław Gowin złożył z kolei konkretne deklaracje – powstanie Narodowa Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce. Na jesieni mamy już poznać szczegółowe założenia. Impact'18 był w maju organizatorem RoundTable SI – wówczas w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych pojawili się najważniejsi przedstawiciele branży IT w Polsce, strona rządowa oraz rektorzy polskich uczelni i świata nauki z dyrektorem NCBiR na czele.

Wicepremier Gowin zarzekał się na pierwszym dniu Impact'18, że „zrobi wszystko, by nasz kraj był w światowej czołówce pod względem SI”.

Także konkrety padły w środę z ust Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji. Do końca roku mamy mieć dowód rejestracyjny w smartfonie, a także m.in. legitymację studencką. Mówił również o tym, jakie kolejne ułatwienia będą wynikały z tzw. ustawy węzłowej czyli projektów legislacyjnych znoszących bariery w cyfryzacji administracji publicznej. Niezwykle istotnym był też wątek rozwoju sieci 5G w Polsce i szeregu wyzwań przed tym stojących.

– Przy wdrażaniu 5G trzeba brać pod uwagę olbrzymi szereg branż bezpośrednio niezwiązanych z internetem – opowiadał. – Bo nawet przy budowie nowych dróg i autostrad trzeba od razu, w tym samym czasie kłaść tam światłowody.

Konkretne deklaracje ze strony polityków mogą cieszyć, ale najistotniejszą częścią Impact'18 jest dyskusja o przyszłości w poszczególnych dziedzinach gospodarki. I tak pierwszego dnia mogliśmy wysłuchać debaty „Biznes 4.0: Wskazówki dotyczące budowania cyfrowego przedsiębiorstwa”, w której uczestniczyli Piotr Ciski z SAGE, Dariusz Kudzia z Dassault Systèmes, Adam Kostrzewa z BGK i Filip Granek z XTPL.

Swoje wystąpienia dotyczące przemysłu 4.0 mieli także Håkan Agnevall (Volvo Buses), David Rowan (WIRED UK), Michał Sołowow (3DGence), Tomasz Haiduk (Siemens) czy Marek Rosiński Baker (McKenzie).

Ważną rozmowę dotyczącą dostosowania firm do szeroko pojętego „digital disruption” odbyli także Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Paweł Surówka (PZU), Andreas Maierhofer (T-Mobile), Christian Levin (Scania) i Jarosław Oleszczuk (AstraZeneca).

Środa była także dniem 5G i internetu rzeczy. O tym, jak rozpocząć rewolucję 5G mówił Thomas Lips z T-Mobile. Z kolei o 5 sposobach, jak 5G zmieni świat dyskutowali Tomasz Gerszberg z Deutsche Telekom AG i Martin Mellor z Ericssona.

– Ludzie uważają, że 5G ma być po prostu lepszą, szybszą wersją 4G. A to wcale o to nie chodzi – tłumaczył Gerszberg. – To wprowadzi inny wymiar dla całych miast. SmartCity będzie mogło stać się rzeczywistością w pełnym wymiarze. Od wirtualnej rzeczywistości po robotyzację czy wprowadzenie sztucznej inteligencji.

„Blockchain, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja dla sieci w SmartCity” to z kolei debata, której podjęli się Aleksandra Przegalińska z MIT Center for Collective Intelligence, Ashley Kemball-Cook z Qadre i Przemysław Szuder z Microsoft.

Niezwykle istotnym gościem z branży biotechnologicznej był Rory O’Connor ze światowego giganta – Pfizera. Mówił o tym, jak płynnie przejść od potrzeb pacjenta do skutecznej medycyny.

Markus Sieger z Polpharmy tłumaczył z kolei, jak wykorzystać moc innowacji, aby zaspokoić potrzeby pacjenta.

Niezwykle ciekawe nazwiska pojawiły się podczas rozmowy związanej ze ścieżką współpracy nauki i biznesu: Rolf Heuer wiceprezes DPG i były dyrektor generalny CERN, Thomas Dickert -Fraunhofer-Gesellschaft, József Pálinkás – Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji Węgier i Piotr Dytko – EIT + Wrocławskie Centrum Badań.

Pod koniec dnia odbyła się prezentacja siedmiu najciekawszych polskich start-upów – Startup4export. Tzw. pitch, czyli kilkuminutowe przedstawienie swoich pomysłów przed międzynarodowym jury ma pomóc młodym, ambitnym twórcom zrealizować swoje projekty.

– Tego typu wystąpienia są niezwykle ważne dla start-upów, ale nie mogą zapomnieć, że najważniejsza jest praca nad swoją koncepcją czy produktem. Marketing jest istotny, ale proporcje muszą być zachowane – przestrzegała z kolei Małgorzata Walczak, dyrektor inwestycyjny PFR Ventures.

Gwiazdą drugiego dnia był Michał Kosiński z Stanford University. To jego algorytmy zostały wykorzystane w głośnej już sprawie Cambridge Analytica. Podczas Impact'18 tłumaczył, w jaki sposób musimy się zabezpieczać, by uniknąć drugiej takiej firmy jak CA. Wziął także udział w dyskusji z John Paul Farmer z Microsoftu. Tematem była Big Data, sztuczna inteligencja i przyszłość demokracji.

Po nich na scenie pojawiła się minister finansów, Teresa Czerwińska – tutaj pytania dotyczyły przyszłości fintechu i tego, jak na całą branżę zapatruje się ministerstwo.

To oczywiście nie koniec ludzi, dysponującymi dużymi pieniędzmi. O tym, jak buduje się największą fabrykę baterii w Europie opowiadał jej CEO – Peter Carlsson z Northvolt.

Następnie mieliśmy trzy równolegle prowadzone bloki – fintech; transport, energetyka i środowisko oraz handel detaliczny i e-commerce. O tym, w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego zamierza wspierać wzrost w innowacjach finansowych w Polsce mówił jej przewodniczący Marek Chrzanowski.

Czy w Polsce jest szansa na rozwój publicznego transportu miejskiego opartego na wodorze rozmawiali Romuald Witkowski z Solarisa i Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej.

– To nie prace badawcze, ale konkretne zamówienia budują rynek – mówił Uhl. – Trzeba podjąć odważną decyzję, zamawiamy 200 autobusów, stawiamy stacje do ładowania i idziemy w tym kierunku.

Goście, którzy przybyli na tegoroczny Impact'18 to osoby decyzyjne największych światowych firm. Wystarczy wymienić tutaj Pfizera, Roche, Volvo, Scania czy T-Mobile – to marki, które znają nie tylko osoby związane z gospodarką 4.0 ale praktycznie każdy.