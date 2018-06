Tragiczny wypadek funkcjonariusza po odprawie kadry. Szef MSWiA odwołał komendanta wojewódzkiego policji

Śmiertelny wypadek po odprawie kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podaje RMF FM, około godziny drugiej w nocy - po zajęciach w ramach narady - pełniący obowiązki dowódcy wojewódzkich antyterrorystów wypadł z okna. Według reportera, mimo udzielenia pomocy na miejscu, funkcjonariusz zmarł.

W komunikacie wystosowanym przez MSWiA podkreślono, że w związku ze śmiertelnym wypadkiem funkcjonariusza po odprawie kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, minister Joachim Brudziński podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska lubuskiego komendanta wojewódzkiego Policji inspektora Jarosława Janiaka oraz jego zastępcy podinspektora Piotra Fabijańskiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że komendantowi lubuskiej policji, oraz jego zastępcy, zarzucono niedostateczny nadzór nad podwładnymi. Co do pozostałych uczestników tego zdarzenia, to szef MSWiA będzie podejmował decyzje personalne na bieżąco.

Minister spraw wewnętrznych polecił, aby na miejsce udali się pracownicy Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Swoje działania na miejscu prowadzi również prokuratura. Minister jest w stałym kontakcie z komendantem głównym Policji i jest informowany o wszelkich ustaleniach na temat przebiegu zdarzenia w Świnoujściu.