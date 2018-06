Do Polski przyjadą znani youtuberzy. Będą promowali nasz kraj

W Polsce jest wiele miejsc, którymi warto chwalić się za granicą. Cudzoziemców zachwycają nie tylko piękne krajobrazy czy zabytki, ale także nasza kultura, gościnność oraz bogata tradycja. By przyciągnąć obcokrajowców do kraju nad Wisłą, trzeba go najpierw odpowiednio rozpromować. Wiedzą o tym inicjatorzy akcji #VisitPoland, w której wykorzystane będą popularne środki przekazu oraz wpływ znanych youtuberów na internautów.

Promocja przy użyciu nowych technologii

Jak czytamy na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej, 21 czerwca odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie zainaugurowano akcję #Visit Poland. Jest to wspólna inicjatywa POT oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. W jej ramach do Polski zaproszono siedmiu wpływowych wideoblogerów.

– Influencer marketing jest dziś jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocyjnych. Wykorzystanie niemal nieograniczonego terytorialnie zasięgu i wpływu youtuberów jest niezwykle efektywnym sposobem promocji. Wierzę, że zaproszeni do nas youtuberzy w swoich relacjach doskonale oddadzą jak ciekawy, dynamicznie rozwijający się i atrakcyjny jest nasz kraj – mówił Witold Bańka, szef resortu sportu i turystyki.

Jednym z pomysłodawców akcji był wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker, który powiedział podczas konferencji, że „wizyta w Polsce youtuberów z różnych kontynentów to szansa na pokazanie całemu światu, za pomocą nowych technologii, jak piękny jest kraj nad Wisłą” . Projekt jest już w trakcie realizacji, a do tej pory w Polsce pojawiło się dwóch youtuberów. Efekty ich pracy można zobaczyć w mediach społecznościowych.

FunForLouis już działa

Wśród zaproszonych do Polski youtuberów znaleźli się: Louis Cole z Wielkiej Brytanii (FunForLouis), Alan Estrada z Meksyku (Alanxelmundo), Christian Le Blanc z Kanady (Lost LeBlanc), Marko i Alex Ayling ze Stanów Zjednoczonych (Vagabrothers), Pau Clavero z Hiszpanii (Clavero), Conner Sullivan z Niemiec (Conner Sullivan), Angela An z Japonii (InternationallyMe).

Nagraniami z Polski pochwalił się już Louis Cole. Youtuber odwiedził m.in. zamek w Niedzicy oraz kopalnię soli w Wieliczce.