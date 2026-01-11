Do Polski zbliża się odwilż. Kiedy odetchniemy od mrozów? Oto konkretny termin

Początek stycznia upływa w Polsce pod znakiem zimowej aury. W najbliższych dniach temperatury w wielu regionach kraju utrzymają się na poziomie od -5 do -10 stopni Celsjusza. W nocy spadki będą jeszcze wyraźniejsze, zwłaszcza na obszarach rozpogodzeń.

Jednak prognozy wskazują, że już w drugiej połowie miesiąca czeka nas wyraźny zwrot w pogodzie. Wtedy to mrozy stopniowo ustąpią miejsca dodatnim wartościom na termometrach.

Odwilż wkroczy od zachodu. Jest konkretna data

Według prognoz, przełom nastąpi około 13 stycznia. To właśnie wtedy pierwsze oznaki ocieplenia pojawią się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju.

Jak wynika z analiz wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opartych na danych modelu ECMWF High Resolution, we wtorek temperatury na zachodzie Polski mogą wzrosnąć do 2-4 stopni Celsjusza.

Z dnia na dzień ciepłe powietrze będzie obejmować kolejne regiony.

Nawet 8 stopni w środku zimy. To będzie najcieplejszy weekend stycznia

W dniach 14-15 stycznia dodatnie temperatury zaczną dominować w większości kraju. Na zachodzie termometry mogą w czwartek pokazać nawet 6 stopni Celsjusza, choć na północnym wschodzie nadal możliwy będzie słaby mróz.

Kulminacja ocieplenia prognozowana jest na weekend 17-18 stycznia. W tym czasie, szczególnie na zachodzie i południu Polski, temperatury mogą sięgnąć nawet 8 stopni Celsjusza. Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień tego okresu – z wartościami wyraźnie powyżej zera na przeważającym obszarze kraju.

Z kolei, jak wskazuje serwis WX Charts, w końcówce stycznia granica najsilniejszych mrozów w Europie przebiegać będzie w pobliżu wschodnich granic Polski. Największe mrozy utrzymają się nad Rosją.

