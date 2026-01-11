Polskie lotnisko sparaliżowane. Tam zima uderzyła z pełną siłą

Od soboty trudne warunki pogodowe wpływają na ruch lotniczy w północnej Polsce. W niedzielę nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu – między innymi dla województwa pomorskiego. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy prognozują umiarkowane i silne opady śniegu, które mogą prowadzić do przyrostu pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, a miejscami nawet do około 50 centymetrów. Dodatkowym zagrożeniem jest silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, znacząco ograniczające widoczność.

Utrudnienia na lotnisku w Gdańsku. Odwołane i opóźnione loty

Trudna pogoda wpłynęła także na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa lotniska Agnieszka Michajłow, intensywne opady śniegu, które rozpoczęły się w sobotni wieczór, utrudniały lądowanie samolotów.

Jak wyjaśniła, lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część załóg nie decydowała się na lądowanie. – W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska. To spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana, np. do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych – tłumaczyła Michajłow.

Problemy dotyczą zarówno rejsów zagranicznych, jak i krajowych, a skutki zakłóceń odczuwają także pasażerowie oczekujący na loty powrotne.

twitter

Apel do pasażerów. Służby w gotowości

Na terenie lotniska nieprzerwanie pracują służby odpowiedzialne za odśnieżanie infrastruktury lotniska. Choć w ostatnich godzinach warunki chwilowo się poprawiły, prognozy na kolejne godziny nie napawają optymizmem.

– Ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc, że będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi – zaapelowała przedstawicielka gdańskiego lotniska.

Decyzje o lądowaniach i startach podejmowane są każdorazowo przez załogi samolotów, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i bezpieczeństwa pasażerów.

Czytaj też:

Wielki paraliż na europejskim lotnisku. Wszystkie loty wstrzymanoCzytaj też:

Chaos na lotnisku Warszawa-Modlin. Wielogodzinne opóźnienia i odwołane loty