Tarczyński w brytyjskiej telewizji o uchodźcach. „Weźcie ich wszystkich do Niemiec”

Rozmowa dotyczyła konkretnie decyzji włoskich władz, które nie przyjęły statku „Aquarius”, który przewoził wielu migrantów. Rozmowa w pewnym momencie zeszła na stosunek polskich władz do uchodźców.

– Czy nie czuje Pan wstydu, gdy myśli o dzieciach i kobietach w ciąży, które znajdowały się na statku? Czy nie wstydzi się pan za polską politykę, która zakazuje przyjmowania uchodźców? – pytała prowadząca rozmowę Tarczyńskiego. – Po pierwsze wstydzić powinni się rodzice tych dzieci, którzy nie powinni pozwolić im tam przebywać. Rodzice ci nie powinni w ten sposób narażać tych dzieci. Ta sytuacja jest absurdalna – odpowiedział polityk.

Jego zdaniem, na stadku nie znajdowali się uchodźcy, a nielegalni uchodźcy. – Trzeba pamiętać, że jeśli próbuje się w sposób niezgodny z prawem przekraczać granice, to trzeba się liczyć z tym, że można zostać zabitym – stwierdził.