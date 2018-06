WizzAir likwiduje kolejne połączenia z Polski

O sprawie jako pierwszy napisał portal Fly4free. Likwidacja lotów na trasie Wrocław – Bari nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ przedstawiciele WizzAira od samego niemal początku mówili, że jest to destynacja sezonowa. Przewoźnik zapewniał jednak, że lotu do Porto i Bazyeli będą całoroczne. – WizzAir poinformował nas, że zawiesza te połączenia ze względu na rosnące ceny ropy i spodziewany spadek sprzedaży w zimie. Jednak według naszej wiedzy trasy te wrócą do naszej siatki połączeń w letnim rozkładzie lotów w przyszłym roku – powiedział w rozmowie z Fly4free.pl Jarosław Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży lotniska we Wrocławiu.

WizzAir nie wyklucza również uruchomienia w sezonie zimowym nowego połączenia np. do Agadiru w Maroko. W ostatnim czasie przedstawiciele tanich linii lotniczych informowali o zamknięciu lotów z Poznania i Gdańska do Barcelony, a także z Gdańska do Lizbony oraz z Lublina do Doncaster Scheffield, Liverpoolu i Tel Awiwu.

