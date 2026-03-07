Nowa fala uchodźców, tysiące rodzin zmuszone do ucieczki. Dane ONZ są alarmujące
Ewakuacja po uderzeniach rakietowych w Tel Awiwie, zdjęcie ilustracyjne
Ewakuacja po uderzeniach rakietowych w Tel Awiwie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Jose HERNANDEZ Camera 51
Działania wojenne na Bliskim Wschodzie i starcia na granicy Afganistanu i Pakistanu spowodowały przymusowe przesiedlenie 330 tysięcy osób. Agencja ONZ ds. Uchodźców apeluje o zapewnienie bezpiecznego przejścia tym, którzy tego potrzebują, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Biuro Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców zwróciło uwagę, że nasilające się działania wojenne na Bliskim Wschodzie spowodowały znaczne przemieszczenia ludności, a starcia na granicy między Afganistanem a Pakistanem zmusiły tysiące rodzin do ucieczki. W sumie przymusowo przesiedlonych, głównie w obrębie własnych krajów, zostało ponad 330 tysięcy osób. UNHCR podkreśliło, że już teraz wspiera wysiedloną ludność i w razie potrzeby przygotowuje się do zwiększenia pomocy.

Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w związku z nasileniem przemocy zaapelowała również o podjęcie dialogu i złagodzenie napięć. Według lokalnych szacunków w ciągu pierwszych dwóch dni po atakach Teheran opuściło około 100 tys. osób. Najnowsze dane nie są jeszcze dostępne. Jak na razie nie odnotowano jednak znaczącego wzrostu przepływów transgranicznych w związku z ostatnimi wydarzeniami.

Wojna na Bliskim Wschodzie i nie tylko. UNHCR ujawniło dane o sytuacji humanitarnej

W Iranie od dawna przebywa 1,65 mln uchodźców zmuszonych do ucieczki, głównie z Afganistanu. Z kolei według danych rządowych w Libanie przebywa aktualnie ponad 84 tys. osób w niemal 400 ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Według władz od początku eskalacji konfliktu do Syrii przedostało się ponad 30 tys. uchodźców – głównie Syryjczyków, ale także niektórych Libańczyków.

Tymczasem sytuacja w Afganistanie i Pakistanie pozostaje napięta w związku z aktywnym konfliktem wzdłuż granicy. Doniesienia o przesiedleniach wewnętrznych w obu krajach mówią o ok. 115 tys. osób w Afganistanie i ok. trzech tys. ludzi w Pakistanie. Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców podsumowało, że „konieczne jest zapewnienie bezpiecznego przejścia wszystkim cywilom, którzy muszą się przemieszczać lub przekraczać granice w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa”.

Źródło: WPROST.pl / unhcr.org