Senatorowie wybrali ławników do Sądu Najwyższego. Opozycja zbojkotowała głosowanie

O naborze ławników do Sądu Najwyższego pisaliśmy już jakiś czas temu. W SN znajduje się aż 36 takich stanowisk. W ostatnich miesiącach okazało się, że brakuje chętnych do sprawowania tej funkcji. Dzisiaj w Senacie odbyło się jednak głosowanie w sprawie nadesłanych kandydatur. Przedstawiciele wyższej izby parlamentu wybierali spośród 15 nazwisk. Na każde z nich mogli zagłosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu.

„Niekonstytucyjność podstawy prawnej”

Jak podaje Wirtualna Polska, wydano 84 karty do głosowania. Do urny wyborczej trafiło tylko 57. Skąd taka różnica? Okazuje się, że w głosowaniu nie wzięła udziału opozycja. „Nie wzięliśmy udziału w głosowaniu nad wyborem ławników do Sądu Najwyższego ze względu na niekonstytucyjność podstawy prawnej” – wyjaśniła na Twitterze senator Platformy Obywatelskiej Barbara Zdrojewska.

Pomysł udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości został przeforsowany przez Andrzeja Dudę w ramach nowelizacji ustawy proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. W świetle znowelizowanej ustawy o sądownictwie, ławnik zasiadający w SN powinien mieć ukończone 40 lat oraz wykształcenie średnie i obywatelstwo polskie. Ławnikiem nie może być duchowny, członek partii politycznej, żołnierz, radny, poseł, adwokat czy radca prawny.

