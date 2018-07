Uwięzili 26-latka, pobili go i grozili mu wiatrówką. Oprawcy w rękach policji

Zatrzymani to dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 29- i 61-lat. Jeszcze w środę zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy w jednym z domów w gminie Niemce. Dwaj mieszkańcy Lublina pobili 26-latka, który wynajmował od jednego z nich mieszkanie. Następnie uwięzili go w jednym z pokojów, przetrzymywali i grozili wiatrówką w celu wymuszenia pieniędzy za wynajmowanie domu. Początkowo sprawcy żądali kilkunastu tysięcy złotych, później kilku tysięcy. O zdarzeniu dyżurnego poinformowali inni współlokatorzy.

Natychmiast pod wskazany adres pojechali policjanci. Mundurowi zatrzymali sprawców oraz uwolnili 26-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli wiatrówkę, którą mężczyźni grozili pokrzywdzonemu. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci młodszy z nich w przeszłości wielokrotnie wchodził już w konflikt z prawem. Był karany m.in. za groźby, jazdę po alkoholu i czynną napaść na policjanta. Pokrzywdzony oświadczył policjantom, że nie zalegał z płatnościami za wynajem domu.

Policjanci wnioskują o zastosowanie wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

