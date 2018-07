Wjechał autem pod szynobus. 72-latek nie żyje

– Po przybyciu do auta stwierdzono, że wewnątrz uwięziony jest mężczyzna. Nie dawał on oznak życia. Po wyrwaniu drzwi i udostępnieniu dostępu do poszkodowanego, mężczyznę wyciągnięto z pojazdu i przystąpiono do resuscytacji. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon – relacjonował akcję reanimacyjną Dariusz Paczesny, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. – Szynobusem podróżowało 30 pasażerów i dwie osoby z obsługi pociągu – dodał Paczesny.