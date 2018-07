200 turystów z Polski utknęło na Majorce. W niedzielę mieli wrócić do kraju

Prawie 200 turystów z Polski od wczoraj czeka na powrót z wakacji z Hiszpanii. Według RMF24.pl większość podróżnych to klienci biura TUI, które wyczarterowało samolot. Pozostali - to ponad 50 osób - jest pod opieką firmy Neckermann. Turyści jeszcze po północy czekali na lotnisku na wylot, ale potem wrócili do hoteli.

Samolot czarterowy linii Ryanair Sun, którym turyści mieli wrócić, miał wylecieć wczoraj po południu z Majorki. Nie wystartował prawdopodobnie przez usterkę techniczką. Jak podaje RMF24.pl, Ryanair do tej pory nie odpowiedział na pytania o przyczynę opóźnienia.

Czytaj także:

Samolot linii lotniczych Ryanair awaryjnie lądował we Frankfurcie. 33 osoby w szpitalu