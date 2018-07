200 turystów z Polski koczuje na lotnisku w Bułgarii. To klienci biura podróży ITAKA

Biuro podróży ITAKA przekazało, że powodem opóźnienia są problemy linii czarterowej Travel Service. RMF FM podaje, że samolot, który wczoraj wieczorem miał zabrać turystów z Warny, najpierw się zepsuł, a gdy udało się go naprawić, skończył się czas pracy pilotów.

– Samolot miał odlecieć we wtorek ok. 21.50. Z niewiadomych przyczyn okazało się, że samolotu nie ma – przekazała w rozmowie z TVP Info jedna z uczestniczek wycieczki. – Na lotnisku znajduje się ok. 200 osób, z czego 40 to dzieci. Główna infolinia ITAK-i przestała odbierać od nas telefony. Rezydenci natomiast stwierdzili, że to nie ich problem, ponieważ jesteśmy już po odprawie i przeszliśmy bramki – dodaje.

Z informacji TVP Info wynika, że pracownicy lotniska poinformowali podróżnych, że powinni wracać do hotelu, bo ich bilety zostały już skasowane. W rozmowie z RMF FM Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży zapewnia, że jego pracownicy są na lotnisku i opiekują się turystami.