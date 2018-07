Zamknięto kolejne kąpieliska nad Bałtykiem. Jest ich już 20

Kilka dni temu informowaliśmy o zamknięciu kąpielisk w Jelitkowie i Brzeźnie. Miało to prawdopodobnie związek z pojawieniem się w wodzie parafiny. Teraz Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o tym, że zakaz kąpieli obowiązuje także w innych miejscach.

Zakwit sinic

Na stronie Państwowej Izby Sanitarnej znajduje się wykaz zamkniętych kąpielisk. Są to kąpieliska w Karwieńskich Błotach Drugich, Karwii (wejścia nr 43 i 45), Jastrzębiej Górze (wejścia nr 22,23,25), Chłapowie (wejścia nr 12 i 13) oraz we Władysławowie (wejścia nr 4,6,9 i 10). Zamknięto także kąpielisko Władysławów Półwysep, kąpielisko w Chałupach oraz cztery w Jastarni. Tam zamknięto kąpieliska: „Ogrodowa”, „Nadmorska-Plażowa”, „Zdrojowa” oraz „Leśna”. Powodem zamknięcia wszystkich tych miejsc jest zakwit sinic. Odpowiednie służby będą monitorowały stan wody by podejmować na bieżąco decyzję o otwieraniu kąpielisk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku ostrzega wszystkie osoby korzystające z kąpieli nad otwartymi wodami, że nie należy kąpać się w wodach mętnych, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach. Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować wystąpienie podrażnień skóry lub dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Na tym jednak nie koniec, bowiem kontakt z sinicami może objawiać się np. bólem mięśni i stawów, podrażnieniem oczu i spojówek oraz gorączką.

