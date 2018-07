Kąpieliska nad Bałtykiem zamknięte. Turyści nie są zadowoleni

Mieszkańcy oraz turyści nie powinni wchodzić do Zatoki Gdańskiej na kąpieliskach Molo Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno i Klipper Jelitkowo. Na razie nie wiadomo, czy kąpieliska zamknięte będą także w niedzielę.

Już w poniedziałek 9 lipca inspektor sanitarny w Słupsku Włodzimierz Sławny informował, że kąpieliska będą zamknięte do czasu usunięcia tajemniczej substancji, jaka się na nich pojawiła. Wszystko wskazuje na to, że białe bryły, które znaleźli turyści na plażach to parafina. Nie wiadomo jednak, skąd mogła się ona tam wziąć. Wirtualna Polska podaje, że parafina tworzy się po wypuszczeniu różnych substancji ze statków. Jest to co prawda zakazane, jednak armatorzy świadomie łamią przepisy ze względu na oszczędności.

Ze względu na zanieczyszczenia Triathlon Gdańsk zdecydował o zmianie formuły biegu.