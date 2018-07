Platforma jednak nie poprze Ujazdowskiego. „Musimy zrobić konkretny krok w tył”

Decyzję o poparciu Kazimierza M. Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia Grzegorz Schetyna ogłosił na początku kwietnia. Ten pomysł wzbudził kontrowersje, ponieważ Ujazdowski to były polityk PiS. Po kilku miesiącach Schetyna wycofał się z tej propozycji i dzisiaj ogłosił, że jego partia jednak nie poprze byłego ministra kultury.

„Absolutnie strategiczny projekt”

– Dzisiaj, żeby ta koalicja mogła zmaterializować się we Wrocławiu, musimy jako nasze dwie partie, współpracujące ze sobą od miesięcy, zrobić wyraźny i konkretny krok w tył – powiedział Schetyna podczas poniedziałkowej konferencji we Wrocławiu. – W wypadku Platformy to konieczność wycofania poparcia dla Kazimierza Ujazdowskiego, naszego kandydata, zgłoszonego przez struktury regionalne, a dla Nowoczesnej opuszczenie dotychczasowej koalicji, w której funkcjonuje we Wrocławiu – dodał cytowany przez 300polityka.pl.

Podczas wspólnego wystąpienia Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer lider PO powiedział, że „regionalnym władzom Nowoczesnej i Platformy przedstawimy propozycje Koalicji Obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także we wszystkich ośmiu miastach prezydenckich” . – KO jest dla nas projektem, który jest absolutnie strategicznym i najważniejszym dla skutecznego zjednoczenia opozycji – podsumował.

Ujazdowski jednak wystartuje?

Kto w takim razie wystartuje we Wrocławiu? Lubnauer przyznała, że Nowoczesna rozpatruje kandydaturę Jacka Sutryka. – Mowa jest również o Michale Jarosie. Wybierzemy kandydata, który będzie kandydował z Koalicji Obywatelskiej, będzie najlepszy dla Wrocławia, który będzie dawał gwarancję, że we Wrocławiu na pewno nie będzie rządził PiS – dodała Lubnauer.

Nie jest pewne, czy wycofanie poparcia przez PO skłoni Ujazdowskiego do rezygnacji ze startu w wyborach samorządowych. Polityk zapowiedział na Twitterze, że decyzję podejmie „niezależenie” i ogłosi ją po 8 sierpnia. „Wiem, że wrocławianie chcą uczciwej zmiany władzy, która faktycznie zajmie się poprawą jakości życia w mieście, będzie przejrzysta i bezstronna” – dodał Ujazdowski.

Czytaj także:

Ten sondaż może zaskoczyć Donalda Tuska. Chodzi o wybory prezydenckie