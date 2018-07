Woda źródlana wycofana ze sprzedaży. GIS: Wykryto bakterie coli

Chodzi o wodę źródlaną niegazowaną „Józefowianka” o pojemności 1,5l i 0,5l oraz wodę źródlaną niegazowaną „Świętokrzyska” o pojemności 1,5l i 0,5l.

Która woda została wycofana?

woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051264, termin przydatności do spożycia: 05.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051265, termin przydatności do spożycia: 05.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l,numer partii: 051272, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051291, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051292, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051299, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051300, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051301, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051331, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051273. termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051330, termin przydatności do spożycia: 06.2019



woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051293, termin przydatności do spożycia: 06.2019



Producent – DRINK FOOD Sp. z o.o., rozpoczął wycofywanie kwestionowanych partii wody ze sklepów. Osoby, które kupiły wodę z podanych wyżej partii, mają możliwość jej zwrotu do miejsca zakupu lub na adres zakładu producenta podany na etykiecie. GIS ostrzega, by nie spożywać wspomnianej wody, ponieważ może być to potencjalnie groźne dla zdrowia.