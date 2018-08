Mamy listę zgłoszeń na sędziów SN. Czterech kandydatów już się wycofało

Galeria:

Lista kandydatów do KRS z 1 sierpnia 2018

1 sierpnia na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się pełna lista kandydatów zgłaszających się na wolne stanowiska w zmienionym kolejną ustawą Sądzie Najwyższym. Nie jest to jeszcze ostateczny skład kandydatów, bowiem wnioski nadesłane pocztą, nadane przed końcem lipca, mogą wciąż wpłynąć do KRS. Część osób może też zrezygnować i wycofać swoje kandydatury. Do tej pory postąpiły w ten sposób już cztery osoby.

Zgłoszenia do SN przez KRS

Kandydatury na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym można było zgłaszać do Krajowej Rady Sądownictwa do końca 29 lipca. Choć początkowo zainteresowanych na 44 wolne stanowiska nie było zbyt wielu, w ostatnich dniach przed upływem terminu ruszyła lawina zgłoszeń.

Jak zwraca uwagę Tomasz Skory z RMF FM, największym zainteresowaniem cieszyła się nowo powstała Izba Dyscyplinarna. Oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, że w izbie tej wynagrodzenie sędziów będzie wyższe o 40 procent od i tak dużej pensji sędziego SN. Na 16 wolnych miejsc wpłynęła aż połowa z ponad setki wszystkich zgłoszeń. Drugą najbardziej popularną izbą jest także powołana do życia przez nowelizację ustawy o SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Na 20 wolnych miejsc zgłosiło się około 40 kandydatów.

Choć większość ze zgłaszających się to sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, wcale nie dominują wśród nich prawnicze autorytety. Kilkunastu profesorów i doktorów habilitowanych liczebnie przewyższają nawet sędziowie rejonowi. Dokładne informacje o kandydatach przedstawione zostaną za kilka dni, gdy do KRS napłyną ostatnie zgłoszenia, wysłane jeszcze przed północą w niedzielę.