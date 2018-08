Sprzeczka dziennikarza TVP z Trzaskowskim. „Dlaczego pan jest niegrzeczny?”

Nagranie zarejestrowane w centrum Warszawy opublikował na Twitterze poseł PO Cezary Tomczyk. Dłuższą wersję materiału zamieściła na YouTube Telewizja wPolsce.

„Dziennikarz TVP info do Rafała Trzaskowskiego po konferencji prasowej »Nie jest Pan warty rozmowy«. Zapytany o nazwisko - mówi- »Niech Pan sobie wygoogluje«. Ciekawe jaka premia od Prezesa TVP? Za godzinę zobaczycie zmanipulowaną wersje w telewizji zwanej kiedyś publiczna” – napisał na Twitterze Tomczyk i zamieścił wspomniane nagranie.

Poniżej nagranie w dłuższej wersji.

– Pan nie jest policjantem, żeby do mnie mówić w ten sposób – powiedział dziennikarz TVP Info Miłosz Kłeczek. – Nazwisko i funkcja pana, bo wszyscy chcą poznać – odpowiedział Trzaskowski. – Nazwisko to pan sobie wygoogluje i sprawdzi – odparł pracownik TVP. Po tych słowach w materiale słychać głos kobiety. – Dlaczego pan jest niegrzeczny? – zapytała dziennikarza. – Ja jestem bardzo grzeczny – bronił się Kłeczek i stwierdził, że Trzaskowski odnosi się do niego jak funkcjonariusz policji.

