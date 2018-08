Kto wygra wybory w Warszawie? „Rzeczpospolita”: Szykuje się zacięta batalia

Olczyk: Wybory samorządowe pokażą, jak zmieniła się scena polityczna

– Mało kto zwrócił uwagę na niedawny sondaż IBRiS, który wskazywał możliwość wygranej przez PiS w 11 z 16 sejmików wojewódzkich. Nawet gdyby nie do końca się sprawdził, gdyby było to np. 8 sejmików, i tak będzie to oznaczało zmianę...