PO czeka rozpad w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego? „Pojawi się pokusa”

Joe Biden w niedzielę wydał oświadczenie na portalu X, w którym przekazał, że rezygnuje z ubiegania się o reelekcję prezydencką. O jego decyzji mówiło się od wielu tygodni. Plotki wzmagały wpadki urzędującego prezydenta podczas publicznych wystąpień. Prof. Chwedoruk w programie „Mówiąc Wprost” przybliżył specyfikę amerykańskiego systemu politycznego i ocenił szanse Donalda Trumpa i Kamali Harris, która najprawdopodobniej zastąpi Joe Bidena.

– Amerykański system polityczny jest bardzo specyficzny. Nie sposób porównywać go do żadnego europejskiego. Można wygrać wybory, mając mniejsze poparcie, tak jak było w przypadku Donalda Trumpa czy niegdyś Georga W. Busha. Ten system powoduje, że kluczowe dla wyników wyborów są głosowania w tych stanach, które popularnie nazywa się „swingującymi”, jedynych, w których wyborcy mogą zmienić preferencje, więc wybory w nich mogą przynieść niespodzianki. Na dzień dzisiejszy dzieje się coś niespotykanego w amerykańskiej polityce, Donald Trump stał się jeszcze większym faworytem, niż był trzy czy sześć miesięcy temu. Zwłaszcza że w większości kluczowych stanów jego przewaga jest niewielka, ale stabilna. W niektórych grupach wyborców przywiązanych do demokratów pojawiły się rysy i pęknięcia na kanwie ekonomicznej, kosztów życia codziennego, co jest niezwykle ważne w amerykańskich wyborach – zauważa gość Joanny Mizołek.

– Nie jestem zdziwiony, że Joe Biden się wycofał i że doszło do tego tak późno. Ja raczej byłem zdumiony tym, że został prezydentem Stanów Zjednoczonych – dodał prof. Chwedoruk.

