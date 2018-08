Bosak spędził „weekend wyłącznie wśród Polaków”. „Odzwyczaiłem się od tego w Warszawie”

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak podzielił się z internautami pewną historią. Obok mnie w tramwaju śliczna Ukrainka rozmawia przez telefon (uwielbiam słuchać ukraiński i rosyjski!). Obok rozmawia para Hindusów. Szkoda ze Hindus bez turbana – Krzysiek Bosak wysłałby na niego jakiś patrol!" – napisał na swoim profilu na Twitterze. Wywołany do tablicy Bosak, który nie kryje swojego krytycznego stosunku wobec obcokrajowców pochwalił się, że „ostatni weekend spędził pod Biłgorajem wyłącznie wśród Polaków”. „Tak już się od tego odzwyczaiłem żyjąc w centrum Warszawy, że czułem się jakbym wyjechał zagranicę” – stwierdził działacz. Bosak dodał również, że „z punktu widzenia interesów państwa powinniśmy zrobić wszystko żeby uniknąć multikulti we własnej stolicy i mieć tu pełny spokój w wyniku braku skupisk mniejszości”.

„Czy ta sprawa nie wymaga debaty?”