Lech Wałęsa martwi się o wybory. Apeluje do obywateli

„Jestem zaniepokojony stanem demokracji w Polsce, naruszaniem konstytucji, niweczeniem zasady trójpodziału władzy, radykalnymi i niepokojącymi zmianami prawa wyborczego, w tym zmianą reguł potwierdzania ważności wyborów” – napisał były prezydent.

Lech Wałęsa w specjalnym liście opublikowanym na Facebooku zwrócił się do przedstawicielek i przedstawicieli demokratycznych ugrupowań społecznych i politycznych, organizacji pozarządowych, związków i grup obywatelskich. Poinformował, że w związku z powyższym powołał komitet obywatelski. Podkreślił również, że „najpoważniejsze autorytety nie są jednak w stanie same zorganizować i uruchomić aktywności obywatelskiej w celu zapewnienia rzetelności wyborów poprzez masowy udział w obwodowych komisjach wyborczych”.

Wałęsa: Nie możemy pozwolić, aby ukradziono nam demokrację

„Na najniższym szczeblu lokalnym, obywatele oddają głosy, tam są one liczone i wpisywane w protokoły wyborcze. Tam musimy być obecni, aby nie dać możliwości zmanipulowania aktu głosowania i ustalenia wyników wyborów. Odnosi się to do wszystkich najbliższych wyborów, od samorządowych przez wybory posłów do parlamentu europejskiego, Sejmu, Senatu, aż po wybory prezydenckie” – czytamy w dokumencie Wałęsy.

Były prezydent dodał, że udzielił w tej sprawie patronatu wolontariuszom wolnych wyborów i będzie wspierał działania partii i organizacji społecznych. Nie możemy pozwolić, aby ukradziono nam demokrację – wskazał na koniec Wałęsa.

