Meller zabrał głos ws. Tarczyńskiego. „Mamy do czynienia z czystą manipulacją wypowiedzi”

– Nikogo nie obrażałem. Mamy do czynienia z czystą manipulacją wypowiedzi i następującym po niej strumieniem prawicowego hejtu. Mowa była nie o żołnierzach wyklętych, a o tym, że nie należy się ścigać z prawą stroną na pamięć historyczną. Każdy, kto oglądał program, wie o co chodzi – tłumaczył dziennikarz. Żeby nie być gołosłownym, przytoczył też swoje słowa z programu „Drugie śniadanie mistrzów”.

„PiS ma swoje emocje bazujące na narodowo-nacjonalistycznych emocjach, na lewicowo-gospodarczych. To na czym ma budować opozycja? Na przykład ostatnio słyszałem taką rozmowę, że trzeba narzucić własne reguły gry nie odnosząc się do PiS – olać tych ich żołnierzy wyklętych i wszystkie duchy przeszłości i na przykład budować na 89 nie przejmując się, że tamci mówią, że zdrada” – brzmiała jego pełna wypowiedź.

Meller: Towarzysz Król tęskni za PZPR

Oprócz Tarczyńskiego, Mellera skrytykował m.in. publicysta Marek Król w Polskim Radiu. Dziennikarz TVN uznał jednak, że nie będzie odpowiadał żadnemu z nich. – Mam się odnosić do wypowiedzi byłego sekretarza KC PZPR? Towarzysz Król ewidentnie tęskni za latami 80-tymi, kiedy był aparatczykiem PZPR, a ludziom sprzeciwiającym się komunistycznej władzy dawano w dziób – odparł Meller. – Nie chce mi się schodzić do poziomu posła Tarczyńskiego – dodał.

Semka: Wypowiedź Tarczyńskiego jest skandaliczna

Niepełny cytat Mellera wywołał ostrą reakcję parlamentarzysty PiS Dominika Tarczyńskiego. „Olać to mogę twoją matkę” – zwrócił się do dziennikarza polityk za pośrednictwem Twittera. Dalej Tarczyński podkreślał, że Żołnierzom Wyklętym za „ubeckie tortury, wyrywanie paznokci i zębów, przelaną krew i odwagę” należy się „pokłon na kolanach” . „Za to jak zniszczyli mojego dziadka i moją Mamę, za to jak wymordowali Wyklętych siekierami należy się wam tylko wieczna pogarda. Zadbam o to” – zapewnił Tarczyński. Poseł wcześniej wielokrotnie wspominał na Twitterze swojego przodka Józefa Albińśkiego, jako żołnierza wyklętego.

