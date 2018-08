Skandaliczne słowa Korwin-Mikkego o Korze. Prof. Środa: On jest dla mnie śmieciem, niewartym komentowania

Sugestia szefa partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego, że Kora stała się wybitną artystką dzięki temu, że była w dzieciństwie molestowana wywołała prawdziwą burzę. Przyjaciółka Olgi Jackowskiej, prof. Magdalena Środa nie szczędziła ostrych słów pod adresem byłego europosła. – Korwin Mikke to dla mnie śmieć, niewarty komentowania. Powinien odejść z polityki, już dawno to mówiłam – stwierdziła w rozmowie z Super Expressem.

Szczere wyznanie Kory



Kora Jackowska w czerwcu 2010 roku w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” opowiedziała o tym, że jako była molestowana przez księdza. – Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach. Gdy wcześniej patrzyłam na niego na ulicy, nie wydawał mi się tak obrzydliwy, ale gdy zaczął się do mnie dobierać, już tak. (...) To było po tym, jak wróciłam z sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Trafiłam tam, mając cztery lata. Gdy mama zachorowała na gruźlicę, a ojciec nie dawał rady z wychowaniem dzieci. W domu dziecka spędziłam pięć lat i tak naprawdę to właśnie tam dostałam pierwszą lekcję uległości wobec nienormalnych zachowań księży – opowiadała Kora.

Lewica biadoli...

„Lewica biadoli, że »Kora« była w dzieciństwie »molestowana« przez księdza. Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK – to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka – albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka?” »Co cię nie zabije, to cię wzmocni!« – przypominam „ – napisał Janusz Korwin-Mikke.