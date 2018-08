Milioner z USA wesprze listę Tadeusza Rydzyka do Europarlamentu?

O. Tadeusz Rydzyk chce szachować PiS przed wyborami do Europarlamentu? Tak wynika z informacji, do których dotarła Gazeta.pl. Jak podaje portal, emisariuszem o. Rydzyka ma być zaufany człowiek zakonnika - Dariusz Sobków. Pracuje on dla zatwardziałych eurosceptyków w Brukseli, a wcześniej znajdował się na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. On sam w rozmowie z portalem zaprzeczył doniesieniom, ale jeden z polityków PiS rzekomo przyznał, że Sobków bardzo chce się wkupić w łaski zakonnika.

Amerykański milioner udzieli wsparcia?

Z informacji Gazeta.pl wynika, że Sobków sondował paru polityków z obozu PiS, czy nie zgodziliby się stać twarzami listy o. Rydzyka do PE. Najbardziej zaskakujący w tych doniesieniach jest jednak wątek z... dolarami amerykańskiego milionera. Sobków pracuje dla frakcji eurosceptyków EFDD, a ich liderem jest Nigel Farage - dobry znajomy Stephena Bannona. To jeden z architektów wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Portal przypomina, że Bannon najpierw torował Trumpowi drogę do Białego domu, a później oświadczył, że chce w Europie zbudować blok skrajnie prawicowych formacji, które będą rozsadzać UE od środka. Bannon publicznie deklarował, że chce wciągnąć do tej antyestablishmentowej międzynarodówki także PiS, ale Nowogrodzka odrzuciła jego ofertę współpracy.

