Zdemolował zakład produkcyjny w Tarnowskich Górach. Policji powiedział, że „bal dopiero się zaczyna”

Policjanci z Tarnowskich Gór w województwie śląskim interweniowali w jednym z zakładów produkcyjnych, gdzie doszło do dewastacji wyposażenia. Na miejscu interwencji stróże prawa zastali zdemolowane pomieszczenia zakładu oraz agresywnego mężczyznę. Wandal powybijał szyby w oknach, zniszczył komputery, drukarki oraz ceramiczne figurki. Ponadto, groził właścicielce zakładu śmiercią.



Podczas zatrzymania, wyraźnie pobudzony 21- latek powiedział policjantom, że „bal dopiero się zaczyna” i gdyby nie interwencja funkcjonariuszy zniszczyłby znacznie więcej przedmiotów. Agresor, po umieszczeniu go w radiowozie, również próbował go zniszczyć, kopiąc w drzwi. Policjanci szybko obezwładnili mężczyznę, który trafił później do celi. Właścicielka firmy wyceniła straty na kwotę 25 tys. zł.



Mężczyzna, który pochodzi z Ukrainy, usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz stosowania gróźb karalnych. Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności w tarnogórskiej komendzie, sprawca został przekazany do dyspozycji Straży Granicznej.

