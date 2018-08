„Gazeta Wyborcza”: Prokurator Duś wybrany do SN wbrew prawu

We wtorek KRS rekomendowała Jarosława Dusia do zasiadania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ustawa o SN stawia jednak warunek kandydatom – muszą oni mieć minimum 10 lat stażu na stanowisku sędziego lub prokuratora. Jak wylicza „Gazeta Wyborcza” Duś przepracował w sumie 9 lat i cztery miesiące. Jak czytamy, KRS zaliczyła Dusiowi do stażu pracy czas, gdy był w stanie spoczynku. Według prawników, którzy rozmawiali z dziennikarzami gazety, nie można tego robić, a Rada złamała tym samym prawo.

Jarosław Duś za poprzednich rządów PiS zajmował się między innymi sprawami doktora Mirosława G. oraz akcji CBA w ministerstwie rolnictwa. Do bydgoskiej prokuratury wrócił w 2007 roku. Sam miał postępowanie dyscyplinarne za odmowę zapłaty za przegląd techniczny. Przeszedł w stan spoczynku w wieku 36 lat, po tym jak miał wypadek w pracy i doznał uszczerbku na zdrowiu. Po tym, jak PiS wygrał kolejne wybory wrócił do pracy w prokuraturze w Poznaniu. Następnie awansował na dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej.

