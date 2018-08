Szydło: Jestem gotowa kandydować do Parlamentu Europejskiego

Beata Szydło pytana przez prowadzącego o to, czy będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego odpowiedziała, że „jeżeli będzie taka wola i potrzeba, to jest gotowa to zrobić” . – W życiu trzeba podejmować kolejne wyzwania, również w polityce – przekonywała wicepremier i dodała, że już rozmawiała na ten temat z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Według Beaty Szydło zbliżające się wybory do PE będą bardzo istotne dla Polski i Unii Europejskiej. – Od tego jaka będzie reprezentacja w Parlamencie Europejskim z Polski, zależy los Unii Europejskiej i przyszłość Europy – oceniła.

Wicepremier przekonywała, że gdyby nie wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, to „borykalibyśmy się z tymi samymi problemami, co wiele krajów UE” . Jak mówiła chodzi o politykę imigracyjną tzw. starych krajów UE. Zdaniem Szydło, państwa te otworzyły się na imigrantów bez przygotowania.

