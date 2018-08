Pożar na greckim promie. Na pokładzie ponad 1000 osób

Prom pasażerski z ponad tysiącem osób na pokładzie przybył do portu w Pireusie we wczesnych godzinach porannych, po tym, jak zawrócił ze swojej drogi do Chania na Krecie. Podczas podróży na pokładzie promu wybuchł pożar.

Prom Eleftherios Venizelos, na którego pokładzie było 875 pasażerów i 141 członków załogi około północy płynął obok wyspy Hydra, gdy zawiadomił straż przybrzeżną, że na parkingu zapalił się jeden z samochodów. Było to około 65 kilometrów na południe od Pireusu. Kapitan statku zawiadomił, że natychmiast włączył się system gaśniczy i sytuacja jest pod kontrolą. Wszyscy pasażerowie zostali poinstruowani, aby założyć kamizelki ratunkowe i wejść na najwyższy poziom statku. Według świadków na pokładzie było bardzo duże zadymienie. Kapitan statku podjął decyzję o zawróceniu do Pireusu. Grecka straż przybrzeżna w rozmowie z agencją Reutera przekazała, że w wyniku pożaru nikt nie został ranny.

