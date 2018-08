Nastolatki w Europie palą coraz więcej. Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Historii palenia 120 tys. osób z 17 krajów Europy przyjrzeli się badacze realizujący europejski projekt ALEC (Ageing Lungs in European Cohorts). Wyniki przedstawili w piśmie „PLOS ONE”. Niemal wszystkich przedziałach wiekowych spadła liczba osób rozpoczynających palenie. Wyjątkiem jestem jedna grupa: dzieci w wieku od 11 do 15 lat – ustalili naukowcy.

– Prowadzone od 1970 roku kampanie przeciwko paleniu wydają się w dużej mierze działać, jednak ich przesłanie nie trafiło do najmłodszych – mówi prof. Cecilie Svanes z University of Bergen.

Największy wzrost naukowcy zanotowali w przypadku dziewcząt mieszkających w Europie Zachodniej – podczas gdy w 1970 r. na każdy tysiąc dziewcząt palić zaczynało 20, to w 2005 roku było ich już 40. Niestety, wcześniejsze badania pokazały, że wcześniejsza nikotynowa inicjacja prowadzi do silniejszego uzależnienia.

Autorzy analiz namawiają do koncentracji wysiłków na pomocy najmłodszym zagrożonym nałogiem. – Społeczeństwo może wiele zyskać na antynikotynowych kampaniach skierowanych do najmłodszych. Oczywiście, jeśli ktoś rzuci palenie w starszym wieku, zmniejsza ryzyko ataku serca czy raka płuc. Ale społeczeństwo jako całość zyskuje więcej przez utrzymanie najmłodszej grupy w dobrym zdrowiu przez całe życie – tłumaczy prof. Svanes.

Sytuacja w Polsce

Badaczka kieruje jednym z należących do ALEC projektów, w ramach którego naukowcy sprawdzają wpływ palenia ojców na ich dzieci. – Zauważyliśmy, że jeśli mężczyźni zaczynali palić przed 15. rokiem życia, ma to wpływ na ich przyszłe dzieci. Są one np. bardziej narażone na astmę – wyjaśnia prof. Svanes. – W badaniach na zwierzętach odkryliśmy także, że to nikotyna powoduje wzrost ryzyka. Jeśli to samo dotyczy ludzi – oznacza to, że ani tabaka ani e-papierosy nie stanowią dobrej alternatywy dla papierosów, przynajmniej w najmłodszej grupie – mówi badaczka.

Niepokojąca jest także sytuacja w Polsce. W rejonie Europy Wschodniej liczba dzieci w wieku 11-15 lat (szczególnie dziewcząt zaczynających palenie) wyraźnie wzrosła. W innych grupach wiekowych od wielu lat spadała. Jak podają organizatorzy akcji "Nie pal się na starcie", każdego dnia papierosa próbuje 500 nieletnich osób.

