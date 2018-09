Z Warszawy do Miami. LOT uruchomi bezpośrednie połączenie

Szczery wywiad Leszka Millera. „Wraz z synem umarła część mnie”

– Wielki szok. Nie mam słów. Wciąż mam syna przed oczami, jak Leszek przychodzi do nas do domu, mówi „cześć mamo, cześć tato, co słychać, co u was”? To niewyobrażalna tragedia w moim życiu. Wraz z nim umarła część mnie – wyznał były...