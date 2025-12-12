Dramat niepełnosprawnych podopiecznych. Siostry zakonne skazane na więzienie

Siostry zakonne zostały oskarżone przez prokuraturę o znęcanie się nad podopiecznymi placówki. Pierwsza z nich została „uznana za winną znęcania się nad niepełnosprawnymi małoletnimi oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziewcząt”. Otrzymała karę trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności, a także pięcioletni zakaz pracy z małoletnimi.

Druga, która – jak podaje RMF FM – była w przeszłości dyrektorką DPS-u – została przez wymiar sprawiedliwości „uznana za winną przemocy wobec podopiecznych oraz utrudniania postępowania karnego”. Ponadto „miała nakłaniać do sporządzenia pisma o treści dyktowanej na potrzeby organów ścigania”. Otrzymała cztery lata więzienia i taki sam – pięcioletni zakaz pracy z dziećmi” – informuje rzeczniczka prasowa prokuratury. Oprócz tego zdecydowano o nawiązkach dla pokrzywdzonych – w kwocie 1500-5000 złotych.

Jak zaznacza prok. Oliwia Bożek-Michalec, wyrok nie jest prawomocny. Zakonnice mogą się więc od niego odwołać.

Dramat dzieci z DPS-u w Jordanowie. „Mieli wiązać niepełnosprawnych podopiecznych do łóżek”

Rzeczniczka prokuratury przypomniała w komunikacie prasowym, że obie kobiety zatrudnione były w DPS-ie, gdzie do ich obowiązków należała opieka nad niepełnosprawnymi i małoletnimi, przyjętymi do ośrodka.

„Jak wykazało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, zakonnice i pracownicy DPS-u mieli wiązać niepełnosprawnych podopiecznych do łóżek, zamykać w klatkach, a także bić i zwracać się do nich wulgarnie” – przekazała prok. Oliwia Bożek-Michalec.

Małopolska. Początek śledztwa sięga 2022 r.

RMF FM pisze, że osoby duchowne, które zostały skazane, to siostry prezentki (Zgromadzenie zakonne Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny). Po raz pierwszy o tym, co dzieje się w DPS-ie, opinia publiczna dowiedziała się z artykułu Wirtualnej Polski. Redakcja w połowie 2022 roku opublikowała nagrania i zdjęcia z domu pomocy społecznej, co sprowadziło na ośrodek wzrok organów ścigania i doprowadziło do uruchomienia ws. śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej.

Rozgłośnia przypomina, że w 2022 roku na terenie DPS-u przebywało 47 wychowanków.

