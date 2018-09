Konkubina „Słowika” aresztowana. Postawiono jej poważne zarzuty

W toku tego postępowania ustalono, że Andrzej Z. ps. „Słowik” poprzez przekazywanie poleceń dotyczących funkcjonowania grupy przestępczej swojej konkubinie – Marcie M, utrudniał śledztwo. Ustalenia te doprowadziły do zatrzymania Marty M. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Po doprowadzeniu konkubiny Andrzeja Z., prokurator ogłosił jej zarzuty popełnienia trzech przestępstw.

Co zarzuca się Marcie M.?

Marta M. podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miało to miejsce co najmniej od 1 stycznia 2016 roku do 11 września 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski. W ramach tej działalności podejrzana między innymi wykonywała polecenia Andrzeja Z. dotyczące przestępczej działalności, koordynowała obrót kokainą w znacznych ilościach, przekazywała członkom grupy informacje dotyczące przestępczych działań, a także podejmowała różne działania w celu utrudnienia prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Prokurator zarzucił jej ponadto, że w ramach zorganizowanej grupy przestępczej podejmowała szereg różnych działań mających na celu utrudnienie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Działania te były ukierunkowane na to, aby określone osoby, w tym Andrzej Z., Krzysztof O. ps. „Kręcony”, Leszek D. ps. „Wańka”, Sławomir F., Filip F., Janusz P. ps. „Parasol” oraz Artur R. ps. „Pinokio”, uniknęły odpowiedzialności karnej za popełnione przez nich przestępstwa. Marta M. podejrzana jest ponadto o branie udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci kokainy o wadze co najmniej 1,2 kilograma. Za sprzedaż tych narkotyków otrzymała ona środki w kwocie co najmniej 35 tysięcy euro.

Na wniosek prokuratury 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód zastosował wobec podejrzanej Marty M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

„Słowikowi”zarzuca się popełnienie 13 przestępstw

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie prokuratorskie zarzuty usłyszało 71 osób. Wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wśród podejrzanych jest między innymi Andrzej Z., który jest tymczasowo aresztowany. Prokurator zarzuca mu popełnienie 13 przestępstw. Dotyczą one między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, rozbojów, pobić, bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. „Słowik” podejrzany jest również między innymi o pranie brudnych pieniędzy wspólnie z innymi osobami w łącznej kwocie co najmniej 300 tysięcy 100 złotych. Zarzucanych przestępstw Andrzej Z. dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz w warunkach recydywy, co ma wpływ na wyższy wymiar kary grożącej podejrzanemu.

Czym zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza?

Szczecińscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w tej sprawie ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza, w której funkcjonował Andrzej Z. pseudonim Słowik oraz jego konkubina Marta M., działała co najmniej od sierpnia 2013 roku do września 2018 roku w Warszawie, Wrocławiu i innych miejscowości na terenie Polski. Na czele tej grupy stał między innymi Sebastian W. Celem tej grupy przestępczej było między innymi popełnianie przestępstw karnych oraz karnoskarbowych polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych. Działając w ten sposób sprawcy narażali na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT. Członkowie grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy, popełnianiem przestępstw kryminalnych oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.